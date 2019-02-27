Общество

В акции «Под отцовским крылом» приняли участие студенты колледжа искусств

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в акции «Под отцовским крылом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В рамках акции, инициатором которой стало псковское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России», состоялась встреча студентов с подполковником ВДВ в запасе Геннадием Голубковым.

Он рассказал ребятам о себе, своем опыте воспитания детей, поделился представлениями о роли семьи, средств массовой информации в современном обществе. Он отметил, что каждый человек, должен ставить себе в жизни четкие цели и высокую профессиональную планку.

Добавим, что акция «Под отцовским крылом» нацелена на повышение статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе. Ответственный отец - родоначальник, основоположник, наставник способствует социализации своих детей, на личном примере воспитывает в них трудолюбие, решимость и предприимчивость, мужество и волю, чувство ответственности за благополучие семьи, рода, дома, Отечества.