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Общество

Один из скверов на Запсковье может получить название сквера Народовластия

06.03.2019 10:10|ПсковКомментариев: 1

Один из скверов на Запсковье может получить название сквера Народовластия. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По его словам, 5 марта состоялось заседание общественной комиссии по упорядочению улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок. В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Елена Полонская, руководители и специалисты управлений администрации, эксперты, представители общественности. Участники заседания рассмотрели и единогласно одобрили вопрос о присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова, за церковью Косьмы и Дамиана с Примостья - сквер Народовластия, а также установки в нем малой архитектурной формы.

Архитектор Владимир Шуляковский представил наброски знака в виде символического колокола, отображающего традиции народовластия Псковской Вечевой республики. Александр Коновалов поддержал автора, так как его идея гармонично вписывается в контекст данной территории.

Далее члены комиссии обсудили вопрос об установке мемориальной доски основателю и бывшему директору «Хосписа святой Марфы-Марии» Людмиле Степановой на здании учреждения на ул. Свердлова, 20. Во время дискуссии было высказано предложение выработать единый для города стиль мемориальных досок. Данный вопрос отправлен на доработку. Члены комиссии также рассмотрели вопрос о Памятном знаке малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, в Сквере павших борцов. Почетный гражданин города Пскова Анатолий Васильев обратился с просьбой одобрить представленный проект, чтобы оставить память об опаленных войной годах будущему поколению.

Александр Коновалов поручил управлению по градостроительной деятельности представить на следующем внеочередном заседании визуализацию, чтобы скорейшим образом принять решение и успеть реализовать проект ко дню Победы. Также комиссия заслушала вопрос об установке пограничного катера в честь моряков-пограничников на набережной Флотской Славы в районе памятного комплекса «Псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота». Участники совещания не согласились с местом установки памятника-катера, ссылаясь на перенасыщенность набережной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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