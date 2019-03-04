Администрация Пскова приобретает 72 шатра-тента для ганзейских дней

8 марта: от борьбы через труд к любви

В новом доме на Гдовской, 25 в Пскове распродаются последние квартиры

Google обнаружил, что платил мужчинам меньше, чем женщинам на одинаковой должности

Губернатор приемным семьям: Вы даете то, что должно быть в жизни каждого ребенка - любовь и заботу

МЧС: С 8 марта выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер - запрещен

Фотофакт: Кованая отделка ворот Покровской башни оказалась резиновой