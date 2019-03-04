Администрация Пскова приобретает 72 шатра-тента для ганзейских дней

Администрация Пскова приобретает 72 шатра-тента в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Форма шатра-тента (палатки) должна соответствовать схеме. Все палатки должны быть одинаковые.
Шатер-тент должен иметь размер 3х3 м. В комплект входят каркас, тент крыши, стенки, полы, сумка. Вход представляет собой штору с возможностью закрыть на замок.
Поставщика выберут на аукционе 28 марта. Начальная (максимальная) цена контракта - 4 млн 020 тыс. 480,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города и областного бюджета.
Поставка товара производится не позднее 60 календарных дней с даты подписания контракта.