Общество

В феврале Росреестр выявил 63 нарушения земельного законодательства в Псковской области

В феврале специалистами отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области проведено 95 проверок соблюдения законодательства при пользовании земельными участками в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверками выявлено 63 нарушения собственниками земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельных участков. В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 49 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 327000 рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Ликвидировано 25 нарушений.