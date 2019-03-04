Общество

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию Псковской области более 19 тонн молочной и мясной продукции

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения в Пыталовском районе и российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации (ПГПУ «Долосцы») запрещён ввоз 18,3 тонн латвийской и литовской молочной продукции (молоко, сыр в ассортименте), а также 900 килограммов молочной и мясной продукции (сыр, колбаса) белорусского производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Причиной запрета ввоза молочной продукции из стран Прибалтики, следовавшей в Республику Казахстан, послужило отсутствие на транспортной и индивидуальной упаковке латвийского сыра информации о дате изготовления, заявленной в ветеринарном сертификате.

Кроме того, на ввозимую из Республики Беларусь готовую молочную и мясную продукцию, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима - в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Ввоз 19,2 тонн готовой молочной и мясной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.