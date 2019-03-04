Общество

Прокуратура обязала стругокрасненский СПК «Колос» принять меры по уборке строительного мусора

Прокуратурой Стругокрасненского района по обращениям жителей Стругокрасненского района проведена проверка соблюдения СПК «Колос» земельного и природоохранного законодательства, по результатам которой в деятельности указанного кооператива выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в нарушение требований ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» СПК «Колос» не приняты меры по уборке строительного мусора, оставшегося после сноса производственного здания СПК.

В целях устранения нарушений в стругокрасненский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать СПК устранить нарушения требований земельного и природоохранного законодательства, выполнить мероприятия по восстановлению природной среды, которое рассмотрено и удовлетворено судом.