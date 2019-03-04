Общество

Начинается видеотрасляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущие эфира - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко - будут обсуждать проблемные вопросы регионального здравоохранения, такие как льготное обеспечение лекарствами, дефицит медицинских кадров в регионе, жалобы граждан на некачественное медицинское обслуживание и другие актуальные темы. Также речь пойдет о старте работы нового Перинатального центра.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.