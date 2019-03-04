Общество

Более трети россиян не могут обойтись без мата в повседневной жизни - опрос ВЦИОМ

Ненормативную лексику регулярно используют 37% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в «Интерфакс».

При этом, по данным социологического исследования, 18% респондентов ругаются матом каждый день, а 19% - несколько раз в неделю.

Вместе с тем, как отмечают во ВЦИОМ, использование россиянами ненормативной лексики несколько снизилось. Так, согласно исследованию, в 2008 году без мата не могли обойтись 44% сограждан.

Число россиян вообще не использующих в свое речи ненормативную лексику за 10 лет практически не изменилось и составляет 38%.

Между тем с 2008 года почти в полтора раза возросло количество россиян, использующих профессиональный сленг (36% опрошенных употребляют его ежедневно и еще 17% респондентов несколько раз в неделю), и в шесть раз - количество сограждан, использующих интернет-сленг (23% и 17% соответственно).

По данным опроса, россияне за последние 10 лет стали шире использовать диалекты русского языка, распространенные в их регионе (ежедневно пользуются 40% опрошенных, рост почти на 10%), и иностранные слова (ежедневно используют 19% респондентов, рост почти вдвое).

Борьбу за чистоту русского языка всеми доступными средствами готовы вести 68% сограждан.

При этом 27% опрошенных утверждают, что язык всегда отражает реальную ситуацию в обществе, и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 3 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.