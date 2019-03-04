Общество

Участники проекта «Профсоюзное творчество» научились плести корзинки из газетных трубочек

В Псковском облсовпрофе в рамках социального проекта «Профсоюзное творчество» состоялся мастер-класс по плетению корзин из газетных трубочек. Его участниками стали более 30 человек, среди которых были члены профсоюза здравоохранения, «Клуба поколений», студенты ПсковГУ, а также восьмиклассники из школы № 23 г.Пскова. Именно школьники заранее подготовили трубочки из газет, и их хватило на всех участников мастер-класса. За участие в проекте ребята были награждены благодарственным письмом от Псковского облсовпрофа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«Мероприятие понравилось и мне, и школьникам. Была очень приятная, дружелюбная атмосфера, все легко общались друг с другом, помогали, если что-то не получалось, это, на мой взгляд, очень важно. Конечно, все мы готовы и рады будем снова принять участие в подобных мероприятиях, если будет возможность», - поделилась своими впечатлениями участница мастер-класса, студентка ПсковГУ Анна Фоменкова.

Занятие проводила член первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, участница проекта Евгения Емельянова. Напомним, что социальный проект «Профсоюзное творчество» стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в начале 2018 года. Первый мастер-класс в его рамках состоялся в Псковском облсовпрофе в преддверии Дня защитника Отечества.