Псковский молодежный центр приглашает девушек на «Сценический мальчишник»

Завтра, 7 марта, состоится праздничный концерт «Сценический мальчишник», приуроченный к международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском молодежном центре.
Концерт будет состоять из лучших мужских творческих номеров, представленных на мероприятиях молодежного центра на протяжении года.
Танцы, песни и даже огненное шоу ждет девушек в преддверии праздника. Концерт состоится 7 марта в 18:30 в кафе «Аврора» .
Вход бесплатный, но ограничен вместимостью зала.
Для удобства желающие могут заранее забронировать столик, телефон для брони: 89813507043 (Елена).
Организатором мероприятия выступает псковский городской молодёжный центр при поддержке «РОО Псковский городской молодежный центр»