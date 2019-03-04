Общество

Псковский молодежный центр приглашает девушек на «Сценический мальчишник»

Завтра, 7 марта, состоится праздничный концерт «Сценический мальчишник», приуроченный к международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском молодежном центре.



Концерт будет состоять из лучших мужских творческих номеров, представленных на мероприятиях молодежного центра на протяжении года.

Танцы, песни и даже огненное шоу ждет девушек в преддверии праздника. Концерт состоится 7 марта в 18:30 в кафе «Аврора» .

Вход бесплатный, но ограничен вместимостью зала.

Для удобства желающие могут заранее забронировать столик, телефон для брони: 89813507043 (Елена).

Организатором мероприятия выступает псковский городской молодёжный центр при поддержке «РОО Псковский городской молодежный центр»