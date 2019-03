Общество

Зарплатные ожидания в «женских» резюме в Псковской области на 40% меньше, чем в «мужских»

Официальный список из 456 видов работ, запрещенных для женщин, был принят в России еще в 1974 году. Минтруд пообещал пересмотреть постановление правительства, которое, по мнению ООН, ущемляет права представительниц прекрасного пола. Пока работодатели на позиции заливщика металла, машиниста бульдозера, вальщика леса, водолаза или плотника могут рассматривать исключительно кандидатов мужского пола. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запада решили узнать, в каких профессиональных областях соискательницы прекрасного пола из Псковской области активнее мужчин, и выявили зависимость зарплатных ожиданий у кандидатов в зависимости от гендера.

Неравномерное распределение «мужских» и «женских» резюме, в пользу последних, очевиднее всего в профобластях бухгалтерии и управленческого учета предприятия (89% резюме, открытых в 2019 году в Псковской области в этой сфере, принадлежат женщинам), консультирования (89%), финансов (банки, инвестиции, лизинг – 81%), управления персоналом (79%), административного персонала (74%), а также в индустрии гостеприимства – туризма, гостиниц, ресторанов (76%). Меньше всего резюме, размещенных соискательницами прекрасного пола, оказалось в сферах инсталляции и сервиса (1%), автомобильного бизнеса (6%) и безопасности (12%).

Гендерный разрыв хорошо заметен в разрезе аналитики по желаемой заработной плате у кандидатов разных полов. По данным из резюме на hh.ru, представительницы профобласти бухгалтерии в среднем рассчитывают на зарплату в размере 25 тысяч рублей, а соискатели мужского пола – на 44 тысячи рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других профессиональных областях, где преобладают «женские» резюме: банки, инвестиции, лизинг (25 тыс. vs 37,5 тыс. рублей), управление персоналом, тренинги (27 тыс. vs 30 тыс. рублей), административный персонал (20 тыс. vs 30 тыс. рублей). Работницы индустрии гостеприимства готовы трудиться в среднем за 25 тысяч рублей, а их коллеги мужчины указывают в резюме среднюю планку в 29 тысяч рублей. Можно также заметить, что зарплатные ожидания женщин куда ближе к реальности, то есть среднему предложению по заработной плате от работодателей.

Анализ резюме, принадлежащих жительницам Псковской области, показал, что практически каждое третье резюме открыто в начале года соискательницами в возрасте от 26 до 35 лет (38%). Еще 20% представительниц прекрасного пола из разных профобластей находятся в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет, 14% – от 22 до 25 лет. Заинтересованы в поиске новой работы и соискательницы более зрелого возраста: от 46 до 55 лет (10%) и старше 55 лет (2%). Доля кандидатов в возрасте до 22 лет составляет 16%.

В ходе исследования было проанализировано 3 931 резюме женщин из Псковской области, размещенных на hh.ru с 1 декабря 2018 года по 26 февраля 2019 года.