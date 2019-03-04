Общество

Новому перинатальному центру требуются квалифицированные неонатологи и реаниматологи

300 родов уже приняли сотрудники перинатального центра с момента его открытия.

Об этом рассказала председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Перинатальный центр рассчитан на 110 коек, на него возлагаются большие надежды, в плане выхаживания младенцев», - рассказала Марина Гаращенко.

В данный момент с перинатальный центр нуждается в неонатологах и реаниматологах. Отделение выхаживания младенцев находилось ранее в Детской областной больнице, и поэтому частично персонал перешел оттуда в новый центр. Но на перспективу перинатальному центру требуются квалифицированные специалисты. «Будем участвовать в ярмарке вакансий и привлекать медперсонал в новый перинатальный центр. Сейчас имеется некий дефицит кадров, но мы работаем в данном направлении», - заявила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Марина Гаращенко отметила, что укомплектованность врачами в регионе составляет около 48 %. В данный момент в Псковской области 13 500 медиков. Из них 1768 - врачи, остальные - средний медперсонал. "Мы должны дать людям доступную и качественную медицинскую помощь", - заявила она.

В ходе беседы Марина Гаращенко отметила, что будет рассматриваться новая модель оплаты труда медицинским сотрудникам, будет проводиться индексация зарплаты, решается вопрос о льготной ипотеке, подъемные выплаты сохранятся.