Общество

В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главврача псковского онкодиспансера

В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главного врача псковского онкодиспансера. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

«Онкодиспансер достаточно укомплектован кадрами, а также хорошо оснащен разнообразными приборами диагностики. Это многопрофильная областная больница. В этом учреждении представлены все уровни медпомощи, необходимые для выявления и лечения пациентов», - заявила Марина Гаращенко.

Филиал онкодиспансера находится в Великих Луках.