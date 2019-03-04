Общество

Марина Гаращенко: Сейчас проблема с недостатком льготных лекарств стоит не так остро, как несколько лет назад

На сегодняшний день проблема с недостатком льготных лекарственных препаратов стоит не так остро, как несколько лет назад. Такое мнение высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

В конце 2018 года были закуплены необходимые лекарства.

Марина Гаращенко напомнила, что рецепт на льготное лекарственное средство действует в течение года.

На сегодняшний день в Псковском регионе порядка 9-10% жителей имеют право льготы на медицинские препараты.

Марина Гаращенко сообщила, что 1,4 млрд рублей было выделено в 2019 году на льготные лекарства, из них 714 млн - средства регионального бюджета.