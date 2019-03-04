Марина Гаращенко: Сейчас проблема с недостатком льготных лекарств стоит не так остро, как несколько лет назад

На сегодняшний день проблема с недостатком льготных лекарственных препаратов стоит не так остро, как несколько лет назад. Такое мнение высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.
В конце 2018 года были закуплены необходимые лекарства.
Марина Гаращенко напомнила, что рецепт на льготное лекарственное средство действует в течение года.
На сегодняшний день в Псковском регионе порядка 9-10% жителей имеют право льготы на медицинские препараты.
Марина Гаращенко сообщила, что 1,4 млрд рублей было выделено в 2019 году на льготные лекарства, из них 714 млн - средства регионального бюджета.