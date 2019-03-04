Общество

В Псковскую область поступили вакцины от кори, паротита и туберкулеза

«Нацимбио» (входит в Госкорпорцию Ростех) - основной поставщик вакцин для НКПП в России - завершил первый этап поставок препаратов для плановой иммунизации населения от кори и паротита (моно- и дивакцина корь+паротит) в Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Национальная иммунобиологическая компания», учитывая возросшее число случаев заболевания корью по всей стране, вакцины были отгружены существенно раньше, чем в предыдущем году. Поставки по ускоренному графику исключат дефицит вакцин в регионе.

Вместе с партиями вакцин от кори и паротита «Нацимбио» также поставила препарат для щадящей первичной иммунизации от туберкулеза – вакцину БЦЖ-М.

Всего для иммунизации населения компания поставила в «Центр профилактики и борьбы со СПИД Псковской области» около 9,5 тыс. доз вакцин.

Поставки осуществляются во исполнение трёх государственных контрактов с Министерством здравоохранения РФ от 26 февраля 2019 года в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок.

«С середины прошлого года была проделана большая подготовительная работа – от утверждения производственного плана на 2019 год с учетом прогнозов от заказчика до формирования оптимальных маршрутов доставки. Благодаря этому мы смогли организовать первые отгрузки уже спустя несколько дней после подписания государственных контрактов», – отметил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

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Напомним, в 2018 году были завершены клинические исследования первой российской комбинированной вакцины «Вактривир» НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио») для профилактики трех болезней — кори, краснухи и паротита. Документы уже поданы на регистрацию в Минздрав РФ, планируется, что новая вакцина появится на рынке в этом году. До сих пор на рынке отечественных препаратов представлены только моновакцины от каждой из этих болезней, а также двухвалентная вакцина от кори и паротита.