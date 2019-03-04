Общество

Открытие для посетителей врачебно-физкультурного диспансера ожидается в ближайшее время

Врачебно-физкультурный диспансер в данный момент не открыт для посетителей.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

Напомним, за счет средств федерального бюджета было закуплено современное оборудование.

На сегодняшний день все строительные работы завершены, оборудование установлено в полном объеме.

Марина Гаращенко пояснила, что диспансер предназначен не только для профессиональных спортсменов, его могут посещать дети и взрослые.

В настоящий момент врачебно-физкультурный диспансер проходит процесс лицензирования.

«Планируем после 8 марта выдать лицензию», - заявила председатель комитета по здравоохранению.

Специалистами диспансера будут проводится углубленные медицинские осмотры, выдача заключения ГТО. Прием будут проводить квалифицированные кардиологи и другие специалисты.