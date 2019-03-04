Общество

«Подстрочник» с Мариной Гаращенко. ВИДЕО

В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошла программа «Подстрочник». Гостем эфира стала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.



Ведущие эфира - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко - обсудили с гостем студии проблемные вопросы регионального здравоохранения, такие как льготное обеспечение лекарствами, дефицит медицинских кадров в регионе, жалобы граждан на некачественное медицинское обслуживание и другие актуальные темы. Также речь шла о старте работы нового Перинатального центра.