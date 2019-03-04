Общество

«Единая Россия» создала мобильное приложение для мониторинга избирательных участков

«Единая Россия» создала мобильное приложение для мониторинга избирательных участков. Как сообщает РИА Новости, приложение «Наблюдатель» позволит любому человеку сообщить, что происходит на избирательных участках.

«Мы как никакая другая политическая сила в стране заинтересованы в том, чтобы выборы проходили гласно, открыто, чтобы ни у кого не было сомнений в тех результатах, которые достигаются по итогам выборов. Легитимность выборов – это в дальнейшем легитимность всего избранного депутатского корпуса. "Единая Россия" разработала, внедрила и масштабирует модуль "Наблюдатель". Он позволит любому человеку в оперативном режиме сообщать обо всем, что происходит в ходе единого дня голосования на избирательных участках», – рассказала первый замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина на первом всероссийском партийном форуме «Информационные технологии», который проходит в Казани.

Она добавила, что в этом году «Единая Россия» переходит на новый уровень электронного участия внутри процедуры предварительного голосования. По ее словам, это существенно расширит охват граждан и их возможность проголосовать за того или иного кандидата.