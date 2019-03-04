«Единая Россия» создала мобильное приложение для мониторинга избирательных участков. Как сообщает РИА Новости, приложение «Наблюдатель» позволит любому человеку сообщить, что происходит на избирательных участках.
«Мы как никакая другая политическая сила в стране заинтересованы в том, чтобы выборы проходили гласно, открыто, чтобы ни у кого не было сомнений в тех результатах, которые достигаются по итогам выборов. Легитимность выборов – это в дальнейшем легитимность всего избранного депутатского корпуса. "Единая Россия" разработала, внедрила и масштабирует модуль "Наблюдатель". Он позволит любому человеку в оперативном режиме сообщать обо всем, что происходит в ходе единого дня голосования на избирательных участках», – рассказала первый замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина на первом всероссийском партийном форуме «Информационные технологии», который проходит в Казани.
Она добавила, что в этом году «Единая Россия» переходит на новый уровень электронного участия внутри процедуры предварительного голосования. По ее словам, это существенно расширит охват граждан и их возможность проголосовать за того или иного кандидата.