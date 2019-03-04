Общество

Вопрос повышения эффективности управления функционированием детских садов обсудили в Пскове

Вчера, 5 марта, на базе детского сада №32 «Чебурашка» состоялось очередное общее собрание Ассоциации – «Объединение работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений Псковской области», на котором руководители дошкольных образовательных учреждений обсудили вопрос повышения эффективности управления функционированием и развитием детских садов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей исполнительный директор ассоциации Лилия Романова, с приветственным словом к присутствующим обратился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он обозначил основные параметры реализации национального проекта «Образование» в Псковской области, определил важные структурные изменение, события, мероприятия в работе с детьми и родителями, которые будут реализовываться в рамках этого проекта. Также он призвал руководителей активнее участвовать в разработке проектов для участия в образовательных грантах с целью привлечения средств из федерального бюджета.

Начальник отдела лицензирования комитета по образованию Псковский области Татьяна Патрахина рассказала о государственной регламентации образовательной деятельности в современных условиях и указала на типичные нарушения, выявленные при проведении лицензионного контроля.

Председатель и главный правовой инспектор Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева и Юлия Иванова провели краткий обзор изменений в трудовом законодательстве с 1 января 2019 года.

Участники собрания обсуждали проблему создания программы развития образовательного учреждения как инструмента качественных изменений деятельности ДОУ, способного обеспечить переход учреждения на новый уровень развития.