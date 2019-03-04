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Общество

До 15 марта принимаются заявки на конкурс Вектор «Детство-2019»

06.03.2019 15:47|ПсковКомментариев: 0

По инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка разработан проект по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство-2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Цель инициативы - поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями. В инициативе принимают участие проекты, реализуемые в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.

Подробная информация об инициативе размещена на сайте

Отбор заявок для участия осуществляет экспертная группа проект-центра при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Срок подачи заявок продлен до 15 марта 2019 года. Подать заявку можно в электронном виде: vectordetstvo.ru/#appform.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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