Общество

До 15 марта принимаются заявки на конкурс Вектор «Детство-2019»

По инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка разработан проект по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство-2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Цель инициативы - поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями. В инициативе принимают участие проекты, реализуемые в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.

Подробная информация об инициативе размещена на сайте

Отбор заявок для участия осуществляет экспертная группа проект-центра при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Срок подачи заявок продлен до 15 марта 2019 года. Подать заявку можно в электронном виде: vectordetstvo.ru/#appform.