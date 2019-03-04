Общество

Выплаты пенсионерам, не получившим реальной надбавки к пенсии с 1 января, начнутся задним числом в мае-июне - Минтруд

Самые бедные пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне, заявил заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.

«Если говорить о практике, мы планируем, что если законопроект будет принят в сроки, которые мы предварительно обсуждали, то тогда Пенсионный фонд успевает осуществить начало выплаты в мае месяце», - сказал А.Пудов на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике, отвечая на вопрос, когда реально люди получат деньги, пишет «Интерфакс».

Вопрос был задан на заседании комитета при обсуждении законопроекта, который обеспечивает повышение пенсии тем пенсионерам, которые не почувствовали повышение пенсии с 1 января текущего когда, поскольку это повышение было «съедено» за счет социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума. С этой проблемой столкнулись самые бедные пенсионеры, пенсии которых даже не дотягивают до прожиточного минимума и им государство дает добавку, чтобы их общий доход был на уровне прожиточного минимума. Повышение с 1 января было засчитано им вместо это социальной добавки и в результате их общий доход осталась на том же уровне, что и был до этого.

На эту проблему обратил внимание президент во время послания Федеральному собранию и потребовал ее незамедлительно исправить.

«Соответственно мы планируем (начать выплаты) в идеале в мае. Учитывая, что нужно будет программное обеспечение сильно модернизировать, то еще один дежурный срок - это июнь. То есть до июля в соответствии с законом эти выплаты будут осуществлены», - сказал А.Пудов.

Он отметил, что деньги на это уже есть.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 12 марта, во втором - 19 марта, в третьем - 21 марта. Таким образом, законопроект будет готов для рассмотрения Советом Федерации 27 марта.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что «получатели социальных пенсий - у них индексация с 1 апреля, эту категорию мы сможем безболезненно поддержать, здесь не надо будет задним числом ничего пересчитывать, а получателям страховых пенсий придется пересчитывать с 1 января (2019 года)».