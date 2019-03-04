Общество

Депутаты Псковского района ликвидировали редакцию газеты «Псковская провинция» как МУП

Собрание депутатов Псковского района на сегодняшней сессии приняло решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты "Псковская провинция"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель районного Собрания Андрей Неофитов.

По его словам, теперь администрация Псковского района должна в течение двух месяцев издать постановление о процедуре переформатирования редакции газеты.

Напомним, название газеты «Псковская провинция» было зарегистрировано 19 ноября 2001 года, однако свое летосчисление она ведет с создания газеты «Псковский колхозник», основанной 1 марта 1930 года.

В настоящее время процесс реорганизации претерпевают все районные газеты Псковской области.