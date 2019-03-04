Общество

Яблочник Сергей Воробьев сложил полномочия депутата Псковского районного Собрания

Депутат Псковского районного Собрания Сергей Воробьев («Яблоко») сложил полномочия. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, на сессии 6 марта парламентарии муниципалитета утвердили его отставку.

Сдача депутатского мандата связана со сменой места жительства Воробьева, пояснил спикер районного Собрания.

Теперь в течение 14 дней «Яблоко» должно определить, кто займет вакантное кресло вместо Сергея Воробьева. Напомним, он был избран в Псковское районное Собрание по партийным спискам в сентябре 2017 года.