Общество

Предлагаемый законопроект о платных вытрезвителях пока не получил положительного отзыва правительства РФ

Законопроект о платных вытрезвителях направлялся в правительство, но положительного отзыва не получил, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Свой путь решения мы предложили, возможно, он не идеален. Пока не получаем позитивного отзыва правительства, не у всех министерств и ведомств одинаковый взгляд на эту проблему», - сказал В.Рязанский в среду на совещании с представителями федеральных органов представительной власти в Совете Федерации, пишет «Интерфакс».

Он заявил, что законопроект создавался с целью «спасать жизнь человека, который попал в такую ситуацию, может быть, по случайности, недомыслию, переоценил свои возможности». По словам сенатора, особенно зимой люди в состоянии опьянения часто «становятся жертвами просто морозов».

«Первая задача - уберечь от трагических последствий. Второе - чтобы участковый, и те, кто с детьми работает, подразделение по делам несовершеннолетних, знали, и могли отреагировать», - сказал сенатор.

«И на последнем месте вопрос ответственности граждан - административной, финансовой. Заведения организовываются за счёт средств налогоплательщиков. Почему нормальные налогоплательщики должны оплачивать?» - отметил В.Рязанский.

В свою очередь представитель МВД Ростислав Лесников рассказал о том, что в среднем за год более 900 тысяч человек попадают в медучреждения из-за опьянения, 8-10 тысяч человек в состоянии опьянения гибнут на улицах. Также с 2011 по 2018 год на треть выросло количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Однако созданные в некоторых регионах вытрезвители благотворно влияют на снижение уличной преступности.

Со своей стороны замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в целом министерство поддерживает концепцию законопроекта, но предлагает в рабочем порядке его доработать.

Представитель Минфина Ольга Галаган заявила, что законопроект также требует определения порядка взимания платы за полученные услуги вытрезвителя: «Нужно прописать возможное применение, условно говоря, принудительных работ, если человек не может провести оплату».