Общество

Творческую молодежь Псковщины приглашают на международный конкурс «Мотивация – Евразия. Малая Родина»

При поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи могилевского областного исполнительного комитета и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь проводится международный молодежный конкурс социального кино и социальной рекламы «Мотивация — Евразия. Малая Родина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области.

Основная цель конкурса — популяризация культурного, научного, образовательного, экономического потенциала регионов как основы для сотрудничества и взаимодействия молодёжи.

Задачами конкурса являются:

− развитие самосознания и творческой активности молодёжи;

− привлечение внимания к малоизвестным (или известным) памятникам материального и духовного наследия малой родины и необходимости их сохранения для будущих поколений;

− популяризация достижений земляков и их вклада в развитие науки, искусства, общества, истории Беларуси, России и других государств в прошлом или современности;

− сохранение памяти о совместной борьбе с фашизмом народов Беларуси, России и других стран;

− выявление и консолидация творческой молодёжи.

Возраст конкурсантов 14–26 лет.

Работы принимаются до 2 мая 2019 года.

Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.