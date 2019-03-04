Творческую молодежь Псковщины приглашают на международный конкурс «Мотивация – Евразия. Малая Родина»

При поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи могилевского областного исполнительного комитета и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь проводится международный молодежный конкурс социального кино и социальной рекламы «Мотивация — Евразия. Малая Родина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области.
Основная цель конкурса — популяризация культурного, научного, образовательного, экономического потенциала регионов как основы для сотрудничества и взаимодействия молодёжи.
Задачами конкурса являются:
− развитие самосознания и творческой активности молодёжи;
− привлечение внимания к малоизвестным (или известным) памятникам материального и духовного наследия малой родины и необходимости их сохранения для будущих поколений;
− популяризация достижений земляков и их вклада в развитие науки, искусства, общества, истории Беларуси, России и других государств в прошлом или современности;
− сохранение памяти о совместной борьбе с фашизмом народов Беларуси, России и других стран;
− выявление и консолидация творческой молодёжи.
Возраст конкурсантов 14–26 лет.
Работы принимаются до 2 мая 2019 года.
Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.