Общество

В Псковской области 380 пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» подвели итоги работы учебной программы «Азбука интернета» в 2018 году. За прошлый год компьютерную грамотность по программе освоили 86 тыс. российских пенсионеров, 380 из них – псковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Обучающие курсы проводились отделениями пенсионного фонда, филиалами «Ростелекома», управлениями социальной защиты, а также на площадках союза пенсионеров России, университетов, библиотек и других организаций.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа может легко зайти в каждый дом, где есть компьютер и интернет. Все учебные материалы размещены на сайте Azbukainterneta.ru и включают в себя базовый курс для начинающих пользователей, а также расширенный курс для более полного обучения. Здесь же представлены методические материалы для организации уроков по «Азбуке интернета». Все материалы программы доступны для скачивания.