Общество

В Великих Луках прошла краеведческая конференция

5 марта в актовом зале великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась VIII межвузовская краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Начиная с 2012 года по инициативе преподавателей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин академии физической культуры и спорта проходит краеведческая конференция, которая объединяет студентов высших и профессиональных образовательных учреждений, занимающихся изучением прошлого и настоящего Великих Лук и Псковского края, соседних территорий и общих проблем краеведения.

В этом году участниками конференции стали студенты 7 высших и средних профессиональных образовательных учреждений (18 участников). Областной центр представляли студенты Псковского государственного университета и Псковского филиала российской международной академии туризма. Южная столица области представлена студентами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I и Великолукского медицинского колледжа. Заочное участие в конференции принимали студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск). Не обошли стороной данное мероприятие и студенты Витебского государственного университета (Республика Беларусь). Тематика выступлений касалась всех сфер изучения истории, туризма, культуры, волонтерства и природы родного края. Все докладчики был награждены памятными сертификатами, книгами и буклетами по краеведению.

Данная конференция проходит при поддержке руководства академии, отдела по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки, а также общественного совета по вопросам историко-культурного наследия и Великолукского краеведческого общества.