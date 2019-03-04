Общество

Психолог УФСИН России по Псковской области провела профилактическое занятие с учащимися школы №12

В школе №12 города Пскова, прошло профилактическое занятие психолога УФСИН России по Псковской области Натальи Гудзовской с учащимися 8 классов, на тему: «Особенности суицидального поведения подростков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе встречи психолог побеседовала с ребятами о взаимоотношениях с родителями и о том, что делать, если родители не понимают ребенка. Также поговорили о таком понятии как семья, которая является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование суицидальной склонности у подростков.

Кроме того, учащиеся рассмотрели примеры чувств, стоящих за суицидальным поведением и пришли к выводу, что истинными причинами кризисной ситуации являются конфликты в семье, непонимание и не удовлетворенные потребности детей.

Воспитанники принимали активное участие в диалоге с Натальей Гудзовской, отвечая на вопросы, о поводах, ведущих к покушению на суицид. Кроме того, психолог рассказала подросткам о том, что необходимо делать, если подобная ситуация происходит с ним лично или знакомым.