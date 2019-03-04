Региональное управление Росгвардии напоминает график приема в центре лицензионно-разрешительной работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг, осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области по адресу: Псков, ул. Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания).
График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:
• по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.
• по вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;
• по проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;
Дополнительные дни приема по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30.