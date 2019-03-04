Общество

Из студентов - в следователи

Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ региона, будущих следователей сотрудники управления Следственного комитета России по Псковской области присматривают еще со студенческой скамьи. Молодым людям предлагают сначала попробовать себя в роли общественного помощника следователя, а затем стать его коллегой.

Институт общественных помощников следователей в системе Следственного комитета был создан на основании приказа по ведомству от 4 мая 2011 г. №74 «Об организации работы с общественными помощниками следователей в системе Следственного комитета Российской Федерации», задачей которого является отбор и привлечение к работе следственных органов на общественных началах студентов старших курсов юридических факультетов учреждений высшего профессионального образования и иных лиц, которые в дальнейшем могут быть зачислены в резерв кадров СК России. С тех пор эта работа постоянно развивается и совершенствуется.

С одной стороны, привлекаемые к работе общественные помощники оказывают организационно-техническую помощь следователям при расследовании уголовных дел. С другой стороны, это является возможностью общественным помощникам познакомиться со следственной работой, то есть является практически школой для юношей и девушек, готовящихся стать следователями.

Важно, что молодым людям предоставляется возможность заранее ознакомиться с рабочей ситуацией в следственных отделах, с содержанием и условиями работы, проверить свою психологическую готовность к напряженной работе, научиться применять на практике теоретические знания в области уголовного права и уголовного процесса, углубленно изучить правоприменительную практику и вырабатывать профессиональные навыки.

Сегодня к работе в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области привлечены 9 общественных помощников, практически все - студенты юридического факультете Псковского государственного университета, в том числе Мария и Дарья Фокины, а также Дарья Россомакина. Девушки были допущены к этой деятельности в прошлом году.

За год в статусе общественного помощника следователя под руководством опытных наставников они полностью изучили эту работу изнутри. При этом девушки продолжают успешно учиться на очном отделении юрфака, совмещая учебу и практику. Они отмечают, что за столь короткое время они получили хороший опыт для дальнейшей работы.

Более подробно об институте общественных помощников и особенностях службы в органах Следственного комитета рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня: «Общественный помощник следователя - это студент юридического факультета, который желает оказать помощь следователю и в будущем стать его полноценным коллегой. Он привлекается к подготовке проектов процессуальных документов - постановлений, протоколов, знакомится с криминалистической техникой».

«Зарекомендовавшие себя с положительной стороны общественные помощники включаются в кадровый резерв с последующим принятием на вакантные должности», - добавил он.

Сегодня, 6 марта, руководитель управления, отмечая профессиональную грамотность и целеустремленность привлеченных для работы в качестве общественных помощников девушек - Дарьи и Марии Фокиных, а также Дарьи Россомакиной, которые все это время помогали нашим следователям при расследовании особо важных дел против личности и общественной безопасности, а также о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, приказом по следственному управлению впервые объявил благодарности, а также поздравил с наступающим Международным женским днем.

Петр Крупеня сообщил молодым псковичкам, что после окончания университета они могут претендовать на замещение вакантных должностей следователя в следственном управлении.

Студенты, желающие воспользоваться этой возможностью, попробовать свои силы и больше узнать о профессии следователя, либо принявшие решение связать свою дальнейшую судьбу с работой в органах Следственного комитета, могут обратиться в кадровое подразделение следственного управления по адресу: Псков, пер. Комиссаровский, 1, либо по телефону: 8 (8112) 290-616 или 290-618.