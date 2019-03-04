Общество

Иван Цецерский в преддверии 8 марта вручил сертификаты на получение материнского капитала

Сегодня, 6 марта, глава Пскова Иван Цецерский вручил сертификаты на получение материнского капитала за второго ребенка пяти псковским семьям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, такое вручение традиционно проходит в преддверии Международного женского Дня.

В первую очередь Иван Цецерский поздравил всех присутствующих женщин, мам, с наступающим праздником 8 марта. Он отметил, что материнство - прекрасная и самая важная часть в жизни любой женщины, и неслучайно такое событие приурочено к Женскому дню, целью которого является поддержание традиций бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев, предание особого значения главному человеку в нашей жизни - женщине-матери.

В поздравительном слове глава города подчеркнул ценность семьи, как ячейки общества, отметив, что стабильность семейных отношений лежит в основе благополучия и процветания любого города. Иван Цецерский пожелал присутствующим семьям любви, мира, долгих, крепких отношений, чтобы дети росли здоровыми и радовали родителей.

Также глава Пскова провел церемонию вручения - каждая семья получила сертификат на получение материнского капитала, подарок и цветы.

После вручения сертификатов Иван Цецерский в неформальной обстановке пообщался с семьями и ответил на волнующие их вопросы.

Добавим, что размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Государственная поддержка российских семей осуществляется с 2007 года, и за это время в городе Пскове и Псковском районе выдано уже 14807 государственных сертификатов на материнский капитал.