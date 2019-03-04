Общество

На «Блинный поединок» приглашают псковичей и гостей города 10 марта

В рамках проведения Масленичных гуляний в Пскове 10 марта с 12:30 до 15:00 на сцене возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади состоится благотворительная акция «Блинный поединок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Приглашенные гости, известные люди в городе, представители власти, бизнеса и СМИ будут соревноваться в выпекании блинов, которые будут продаваться на аукционе. Каждый участник акции, приготовивший блин на сцене или купивший его, получит в подарок продуктовую корзину от партнеров-производителей.

Сбор средств будет направлен в Псковский Детский фонд для четырехлетнего мальчика Андрея Пронина с врожденным вывихом бедра, которому предстоит операция. Мальчику необходимо 110 000 рублей для изготовления специального послеоперационного ортеза для ходьбы.

Акция будет проходить при поддержке управления культуры администрации Пскова.