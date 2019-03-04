Общество

Великолукская гордума рассмотрит завтра отставку главы администрации Игоря Чевжика

Отставка главы администрации города Великие Луки Игоря Чевжика будет рассматриваться завтра, 7 марта, на заседании Великолукской городской Думы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, завтра же будет обсуждаться вопрос о назначении исполняющего обязанности главы администрации города.

Игорь Юрьевич Чевжик родился 12 сентября 1966 года в Новокузнецке (Кемеровская область).

В 1992 году закончил Уфимский нефтяной институт, в 2008 году - ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации».

С 1985 по 1987 год служил срочную службу в Советской Армии, затем работал на различных должностях в предприятиях нефтедобывающей отрасли.

С 2004 года руководил великолукским районным управлением ООО «Балтнефтепровод», с 2014 года являлся заместителем генерального директора НППП АК «Транснефть» ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы». С 2015 по 2017 годы руководил МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки.

В октябре 2017 года назначен на должность главы администрации Великих Лук.

Женат, имеет троих детей.