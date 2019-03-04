Общество

Генетики рассказали о еще одном способе размножения людей

Если мужская половина человечества исчезнет, то женщины смогут продолжить человеческий род самостоятельно путем партеногенетического размножения. Об этом «Известиям» рассказали ведущие российские генетики.

По словам ученых, мужская Y-хромосома — это маленький кусок женской Х-хромосомы, от которой в процессе эволюции осталось только 10% генов.

При этом женщины в отличие от мужчин могут воспроизводиться без оплодотворения.

«Это возможно потому, что они имеют полноценный набор хромосом. (Кроме того, у мужчин) отсутствуют репродуктивные структуры для вынашивания ребенка», — объяснил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор Техасского А&М университета (США) Константин Крутовский.

Так что, если мужчины по каким-то причинам исчезнут, женщины гипотетически могут перейти на партеногенетическое размножение — то есть будут использоваться яйцеклетки, которые не прошли редукционное деление в мейозе при формировании гаплоидных гамет. Такая яйцеклетка может развиться в точную копию мамы. То есть будут рождаться только девочки.