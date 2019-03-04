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Общество

Прокуратура обязала опочецкие школы установить систему непрерывного видеонаблюдения

07.03.2019 09:32|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Опочецкого района провела проверку соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в структурных подразделениях Центра образования Опочецкого района (Глубоковская средняя школа, Краснооктябрьская средняя школа, Теребенская средняя школа, Макушинская средняя школа) установленная система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории указанных образовательных учреждений (по всему периметру), в связи с чем имеется необходимость дооснащения системы видеонаблюдения жестким диском, обеспечивающим архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

В этой связи прокурор района обратился в Опочецкий районный суд с иском к Центру образования Опочецкого района об обязании выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений, безопасных условий воспитания и обучения детей, а именно оборудовать вышеуказанные структурные подразделения Центра образования Опочецкого района системой видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки внутри и снаружи здания школ, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

Требования прокурора судом удовлетворены, на учреждение возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Теги: #Опочецкий район #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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