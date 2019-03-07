Общество

Девочке из Великих Лук сделали операцию по восстановлению слуха

Жительнице Великих Лук Лилиане Пирожковой успешно сделали вторую операцию по восстановлению слуха. В настоящее время 6-летняя девочка вместе со своей мамой Еленой Калининой находятся в Калифорнии, там в клинике Global Hearing ей сделали вторую операцию по восстановлению слуха. Как сообщила Псковской Ленте Новостей мама Лилианы, операция была сложнее и дольше чем в прошлый раз. Из наркоза Лилиана выходит тяжелее. Теперь девочке предстоит курс реабилитации.



Напомним, Лилиана родилась без ушей и слуховых проходов. В августе 2018 года девочке была проведена успешная операция по реконструкции ушной раковины и слухового прохода справа. На операции деньги семья собирала всем миром.