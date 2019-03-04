Общество

В Псковской области 8 марта семь долгожительниц отметят двойной праздник

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты, начиная с 90-летия. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России. Так в марте этого года 84 старейших жителя региона, которым исполнится 90, 95 и 100 лет получат поздравление главы государства Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Пенсионного фонда.

Юбиляры проживают в Бежаницком, Гдовском, Дновском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Островском, Плюсском, Порховском, Великолукском, Себежском, Дедовичском, Новоржевском. Палкинском, Пустошкинском, Псковском районах.

Большинство юбиляров - женщины – их 72 человека.

Также отметим, что из общего числа мартовских юбиляров 64 человека отмечают свой 90-й день рождения, 18 человек - 95-ый, и 2 человека – 100-летний юбилей .

Добавим, что 8 марта 7 долгожительниц отметят двойной праздник – свой день рождения и Международный женский день.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.