9 марта в проектном офисе «Команды 2018» поговорят о космосе

9 марта в 15.00 в проектном офисе «Команды 2018» состоится встреча с гостями из Санкт-Петербурга, темой обсуждения станет космос.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках мероприятия выступят Валерий Куприянов - председатель секции истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерация Космонавтики России и Владимир Раутиан - член секции истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерация Космонавтики России, радиофизик.
Темами выступления станут: «Космическая одиссея Юрия Гагарина» и «Бросок к звезде».
Мероприятие проходит в рамках работы Общественно-государственного комитета празднования 85-летия Ю.А. Гагарина.
Организаторами выступили: Русское Космическое Общество, управление общественных проектов и молодежной политики, досуговый центр «Юный техник».
Количество мест в зале ограничено, поэтому для участия необходимо зарегистрироваться.