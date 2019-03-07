Общество

В Изборском музее-заповеднике проходит мастер-класс «Изборская набойка»

В Изборском музее-заповеднике проходит мастер-класс по изготовлению набоек на ткани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. Всего за час желающие смогут сделать своими руками уникальный сувенир в технике старинной набойки на ткани.

Мастерством исполнения, художественностью вкуса удивят образцы кубовой набойки на экспозиции в усадьбе дома Шведова: льняные синие скатерти с белым узором, полотенца, старинные сарафаны, расскажут о великом трудолюбии, природной смекалке и уникальном восприятии мира нашими предками.

Стоимость мастер-класса по цене входного билета (дети – 50 рублей, взрослые – 150 рублей).

Запись по телефону 8 (953) 2450843. Мастер-класс проходит в доме купца Шведова, улица Печорская,32