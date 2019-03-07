Общество

В преддверии 8 марта в музее колледжа искусств открылась выставка «Весенние фантазии»

В преддверии 8 марта в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова открылась выставка «Весенние фантазии». На выставке представлены работы студентов 2 и 4 курсов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

В рамках выставки можно увидеть панно по мотивам картин французского художника-импрессиониста Альфреда Сислея, выполненное в технике «квилт» из набивного ситца и расписанных вручную тканей, шарфы из шифона, выполненные в технике «роспись по ткани», платки в технике «черный текстильный маркер на цветном фоне» Марии Мякининой и Анастасии Гущиной, «Панно на палочке», представляющее роспись по бязи и салфетка из шерстяных нитей, изготовленная на ткацком станке.

Работы выставочной экспозиции присутствующим представила преподаватель специальности «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» Екатерина Николаевна Родихина. Она рассказала и о технике выполнения своих работ - игрушек из крашеных тканей.

По словам хранителя музея Маргариты Самойловой, выставка «Весенние фантазии» - это подарок всем студентам и преподавателям колледжа к женскому празднику.