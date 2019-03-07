Общество

Волонтеры школы «Молодая Ганза» готовятся к сдаче финального теста

5 марта в рамках Школы волонтера «Молодой Ганзы» 55 человек прослушали пятую лекцию, которую провел методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев. Обучающиеся узнали о достопримечательностях Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Городского молодежного центра.

В дальнейшем, лекции помогут будущим волонтерам сдать финальный тест, который пройдет 19 марта.

Напомним, школа готовит волонтеров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.

Молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.