Общество

Спасатели отвезли продукты на остров им. Залита. ФОТО

Вчера, 6 марта, судно на воздушной подушке Аварийно-спасательной службы Псковской области доставило груз продуктов и товаров первой необходимости на остров имени Залита в Псковском озере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области, на акватории Псковского озера начинается период активного разрушения ледяного покрова. В этот период жители острова оказываются отрезанными от «большой земли» - передвижение по остаткам льда невозможно, навигация по участкам открытой воды также невозможна из-за передвижения ледяных полей.

Поэтому привлечение спасателей для данной работы весьма оправдано, ведь именно у Аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по непрочному льду техника: катера и суда на воздушной подушке. Но даже профессиональная техника спасателей, способная передвигаться как по льду, так и по воде, с трудом преодолела расстояние от поселка Жидилов Бор, где происходила загрузка продуктов, до острова из-за непрочного ледяного покрова, который проваливался под тяжестью судна на воздушной подушке. И только мастерство судоводителей позволило беспрепятственно доставить груз продуктов по назначению.

В этот раз спасатели доставили на остров Залита обычный набор продуктов для пополнения ассортимента местного магазина: хлебобулочные изделия, консервы, крупы, мясные и молочные продукты. Кроме продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, корреспонденции, пенсий спасатели доставляют на удаленные территории врачей и других специалистов, либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь. Выезды осуществляются спасателями на основе заявок, поступающих от органов местной власти практически еженедельно.