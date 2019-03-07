Общество

Опубликован график по восстановлению подачи газа после аварии на улице Владимирской

На 7 марта запланирован пуск газа после аварии на газопроводе в квартиры домов на улицах Владимирской, Никольской, в Крестках и Борисовичах. Для выполнения опрессовки газопроводов для повторного пуска газа обязательно перекрыть краны на газовых приборах и перед ними, сообщает АО «Газпром газораспределение Псков».

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Сведения о повторном пуске газа в газовые стояки можно уточнить у сотрудников АО «Газпром газораспределение Псков» или тел. 04, 104. Представителей УК и жителей убедительно просят обеспечить доступ по указанному времени в подъезды жилых домов и дожидаться прибытия сотрудников АО «Газпром газораспределение Псков».