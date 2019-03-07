Общество

В Ассоциации юристов России начала работу юридическая клиника Псковского филиала Академии ФСИН

Юридическая клиника Псковского филиала Академии ФСИН России начала свою работу по оказанию правовой помощи населению в региональном отделении Ассоциации юристов России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, курсанты и студенты образовательной организации оказывают юридическую помощь малоимущим гражданам на безвозмездной основе. С 6 марта – в региональном отделении Ассоциации юристов России в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что 18 февраля начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на пять лет, которое включает в себя оказание юридической клиникой Псковского филиала академии правовой помощи малоимущим гражданам на безвозмездной основе на территории регионального отделения Ассоциации юристов России.

Отметим, что юридические консультации малоимущим гражданам оказываются по адресу: город Псков, ул. Ленина, дом 7. Время приема граждан юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России – каждую среду с 16.00 до 18.00. Предварительная запись по тел. 29-10-95, тел. 89532356767.