Общество

Представительницы псковского ведомства принимают участие в конкурсе «Краса Росгвардии»

Представительницы управления Росгвардии по Псковской области принимают участие во всероссийском ведомственном конкурсе «Краса Росгвардии». В управлении Росгвардии по Псковской области плечом к плечу с сильной половиной нелегкую, порой очень опасную службу несут представительницы прекрасного пола. Женщины есть в спецназе, подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Большинство из них с юных лет мечтали о службе и, выбрав Росгвардию, не хотят для себя иной судьбы. Ежедневно они доказывают, что времена, когда профессия защитника Отечества была сугубо мужским делом, давно прошли.

Показать, что леди в росгвардейских погонах не только красавицы и спортсменки, но и, в первую очередь, творчески одаренные личности, умеющие обезоружить любого своим умом, красотой и женственностью, и запечатлеть все эти достоинства в одном кадре изначально решили мужчины из управления Сибирского округа Росгвардии, объявив о проведении фотоконкурса. Идею единодушно поддержали остальные округа войск и по решению руководства федеральной службы проводится всероссийский конкурс «Краса Росгвардии-2019».

Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Творческие работы победительниц фотоконкурса украсят календарь Росгвардии на 2020 год.

Региональное управление Росгвардии в фотоконкурсе представляют: майор Екатерина Иванова, младший лейтенант полиции Ольга Трофимова, сержант полиции Дарья Рыбакова, сержант Кристина Дряева, сержант полиции Ирина Соболева.