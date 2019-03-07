Общество

Кинолог со спаниелем Джесси пришли «на разведку» в Псковский филиал Академии ФСИН

Начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова и ее собака Джесси стали постоянными участниками рейдов по предупреждению распространения наркотиков и обнаружения взрывчатых устройств и веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

У собаки большой опыт работы по выявлению наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, поэтому в силовых ведомствах она пользуется доверием и является частым гостем в Псковском филиале академии. В результате проведенного рейда на территории образовательной организации наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме профилактической составляющей нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории образовательной организации позволяет курсантам вуза познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии.