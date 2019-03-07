Общество

Александр Котов о возмущениях вокруг реформы ТКО и контроле за строительством завода «Титан-Полимер»

Гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 5 марта стал председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Разговор был посвящен итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждению в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также другим актуальным вопросам общественной и политической жизни Псковской области. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дом Советов», а значит у нас в гостях представители органов государственной власти. Сегодня к нам пришел председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Здравствуйте, Александр Алексеевич.

Александр Котов: Добрый день.

Максим Костиков: Мы поговорим с Александром Котовым о работе регионального парламента, о минувшей сессии, на которой рассматривался ряд нужных вопросов. Также поговорим о планах депутатского корпуса в этом году. Ну и, естественно, не сможем не затронуть актуальные темы повестки дня. То, о чем говорят люди, то, что обсуждается в СМИ и социальных сетях. Одна из таких тем была вынесена на минувшую сессию Псковского областного Собрания депутатов - так называемая мусорная реформа. Об этом депутаты очень подробно говорили, обсуждали, критиковали и, можно сказать, «допрашивали» председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Псковской области. Первый вопрос, Александр Алексеевич, к вам - почему решили эту актуальную тему разобрать на сессии, удовлетворены ли вы позицией администрации области?

Александр Котов: Сначала отвечу, почему вынесли этот вопрос. У нас большое количество обращений граждан, и не только официально в наш законодательный орган - Псковское областное Собрание депутатов. Мы такие же обращения слышим на приеме граждан, на встречах с избирателями. Я тоже по своему избирательному округу недавно проехал, и практически везде этот вопрос, связанный с вывозом твердых коммунальных отходов, задают жители области. При этом сама по себе реализация этой так называемой мусорной реформы началась с 1 января текущего года. Прошло достаточно времени для того, чтобы посмотреть на то, каким образом она реализуется и какие первые результаты ее реализации. Этому и было посвящено рассмотрение этого вопроса в рамках парламентского часа на прошедшей сессии Псковского областного Собрания. Однозначно я не могу дать оценку, что мы полностью удовлетворены тем, что услышали на сессии. Много вопросов, которые пока еще не нашли ответа. Мы договорились, что мы к рассмотрению этого вопроса вернемся в мае на нашем очередном заседании. Точно так же в рамках парламентского часа послушаем результаты работы над теми замечаниями, которые были высказаны депутатами. А депутаты транслировали те обращения, которые есть у нас от граждан. Могу даже коротко перечислить основные из них. Во-первых, не на всей территории области, к сожалению, пока еще организован вывоз ТКО, особенно в сельских населенных пунктах. Пока еще туда не приходят мусоровозы. Проблема с квитанциями на оплату, которые в настоящее время начали приходить гражданам. Зачастую там присутствует неверная информация. У нас тариф утвержден на каждого человека, который зарегистрирован и проживает либо в многоквартирном доме, либо в частном домовладении. Это тоже объяснимо, поскольку у регионального оператора нет такой базы данных. Они сейчас только усиленно работают над тем, чтобы эту базу получить, соответственно, ее актуализировать. Тем не менее, ошибки есть, и люди, естественно, справедливо возмущаются. Для того, чтобы такую ошибку исправить, надо каждому приложить определенные усилия, куда-то ходить, объяснять, рассказывать. Конечно, такого быть не должно. Еще одна проблема связана со способом сбора и вывоза ТКО. Раньше, при действующей системе, была возможность утилизировать мусор по звонку, особенно из частного сектора. То есть по мере накопления контейнеров или мусорных мешков люди звонили, к ним приезжали мусоровозы этой компании и забирали мусор тогда, когда наполнялась имеющаяся тара. Сейчас региональный оператор такого выбора не позволяет сделать, предлагает при заключении договора исключительно вывоз по графику. Это не всегда удобно. Может быть, кто-то и пользуется таким способом. Соответственно, граждане задаются вопросом, чтобы было право выбора, то есть кому удобно, пожалуйста, по звонку, кому удобно по графику - значит, по графику.

Максим Костиков: Насколько я в знаю, вы и еще ряд депутатов областного Собрания внесли законопроект, который предполагает изменение регламента работы регоператора.

Александр Котов: Да, по итогам рассмотрения в рамках парламентского часа этого вопроса группа депутатов подготовила соответствующий проект постановления, где мы отразили все проблемы, которые нам известны на сегодня. Выдали рекомендации в адрес органов исполнительной власти области, в адрес администрации области, в том числе в адрес регоператора. Я очень надеюсь, что все эти рекомендации самым тщательным образом будут рассмотрены, а в мае на очередном заседании, на сессии мы получим ответы на эти вопросы.

Максим Костиков: Мы сегодня обсуждаем минувшую сессию областного Собрания депутатов, на которой было долгое обсуждение первого этапа так называемой мусорной реформы и всех тех моментов, при которых действующая администрация умудрилась наступить на грабли. В связи с этим вопрос, Александр Алексеевич. О том, что эта реформа будет проведена, было известно достаточно давно. Реформа федеральная, подготовка к ней шла в течение всего 2018 года. Тем не менее, как обычно, у нас почему-то все реформы сталкиваются с тем, что потом это не проверили, это не уточнили. Как работает регоператор непонятно, что за регоператор тоже непонятно. Почему так получается? Почему нет и со стороны чиновников исполнительной власти, и со стороны депутатского корпуса достаточного контроля на подготовительном этапе при проведении реформ? Потом каждый раз партия парламентского большинства получает по этому поводу претензии от населения. Вспомним хотя бы ту же историю с садоводами, которая была пару лет тому назад, когда кадастровую стоимость земли обсуждали. Сколько было негатива. Также и здесь, люди уже получили квитанции, должны платить за новую старую услугу. Что, как и почему – неясно. Более того, нам в эфир люди звонят и возмущаются, когда надо самим ходить и что-то уточнять, перепроверять, особенно пожилым людям. Как вы оцениваете саму подготовку этой реформы?

Александр Котов: Проблема-то как раз и заключается в том, что подготовка была проведена ненадлежащим образом. Я принимаю критику, в том числе и в адрес Псковского областного Собрания депутатов. Мы же обладаем контрольными полномочиями и могли бы, наверное, на этом этапе, на этапе подготовки тоже проявить свою активность и поинтересоваться, каким образом все это осуществляется. Но мы же всегда привыкли работать и понимаем, что органы исполнительной власти в рамках своих полномочий должны сделать определенную работу. Я должен сказать, что как раз администрация области и органы исполнительной власти области, в данном случае комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, со стороны исполнительных органов власти, всю подготовительную работу провели тщательно. Причем, это было не только в 2018 году. Это было еще и раньше. Федеральное законодательство у нас же поменялось значительно раньше. Соответственно, был этот период для того, чтобы в каждом регионе могли подготовиться. У нас были приняты все нормативные акты по этому поводу, была разработана схема обращения с ТКО, определены места, где будут складировать этот мусор. Был проведен конкурс по выбору этого регоператора. Были сделаны расчеты по тарифам, по нормативам. То есть на момент старта этой реформы, то есть на 1 января 2019 года вся нормативная база была в полном порядке абсолютно. Другой вопрос - насколько контролировалось потом исполнение этих нормативно-правовых актов. Здесь как раз и заключается главная недоработка. Многое должен был сделать и регоператор. Ведь его же определили в прошлом году. У него было время для того, чтобы эту базу наших плательщиков за сбор и вывоз ТКО подготовить, определить, каким образом будут доставляться эти квитанции, определить порядок вывоза мусора и т.д. Ничего этого сделано не было, к сожалению. И сейчас в процессе, когда эта мусорная реформа началась, происходят эти поправки. Наверное, недостаточно было информации и для граждан в том числе. Я думаю, что возможность исправить есть. Надо только очень тщательно над этим работать. Очень надеюсь, что сейчас будут приняты соответствующие меры.

Радиослушатель: Здравствуйте. Анатолий Степанович. Такой вопрос. Сейчас самое главное - по мусорной реформе. Дело в том, что очень много людей ходят в домоуправление, прося справки о прописке и выписке определенных людей. У нас тоже есть однокомнатная квартира, там когда-то жили 4 человека. Мы ее купили, там прописан 1 человек. Но принесли квитанцию на четверых. Все эти базы данных по прописке и выписке есть в государственных структурах, полиции. Неужели нельзя спокойно взять эту базу? Там все четко есть: человек выписан или прописан.

Максим Костиков: Ваш вопрос понятен. Спасибо. Александр Алексеевич, почему бы администрации области не поспособствовать тому, чтобы регоператор получил какую-то реальную базу, а не пытался ее сейчас собственноручно воссоздать?

Александр Котов: Так просто получить базу, допустим, в МВД или в миграционной службе, невозможно. Потому что это персональные данные, они защищаются федеральным законодательством. При этом можно оказать помощь и содействие для того, чтобы у регоператора оказались данные по реальной регистрации граждан по каждой квартире, по каждому домовладению. Сейчас эта работа и проводится. У нас есть такие сведения в управляющих организациях, если говорить о многоквартирных жилых домах. По сельским населенным пунктам сложнее. Раньше такая информация была в органах местного самоуправления, в сельских поселениях, сейчас у них такой достоверной информации нет. Это работа, которую должен проводить региональный оператор. Он отвечает за это. Это зона его ответственности.

Максим Костиков: Господин Грахов - председатель комитета по строительству и ЖКХ на сессии практически все проблемы попытался свести к тому, что не хватало информации, слабо проинформировали население, поэтому население ничего не понимает, путается, задает дурацкие вопросы. Если переводить с чиновничьего языка на обычный, то это прозвучало именно так. У меня в связи с этим вопрос. Кто при организации реформы мешал, почему депутаты на этом не сфокусировали внимание? Кто мешал заложить определенные средства на нормальную, системную, планомерную информационную кампанию? Того же регионального оператора обязать, да? Он же денежки с населения собирает. Может, имело смысл немного денег потратить хотя бы на то, чтобы людям нормально объяснить, что и как?

Александр Котов: Мы как раз в проекте постановления, о котором я говорил, вот который мы приняли по результатам рассмотрения этого вопроса на прошедшей сессии, рекомендовали регоператору подготовить для населения такую памятку, где бы все было расписано. То есть каким образом выставляются счета, почему такой тариф, как будет осуществляться сбор и вывоз в населенных пунктах ТКО. Я надеюсь, что вскоре появится такая информация, которая будет доведена до наших жителей. Помимо этого можно использовать и имеющиеся средства. Это массовая информация. У нас телевидение, думаю, с удовольствием будет доводить это до граждан.

Максим Костиков: Государственные медиахолдинги.

Александр Котов: Это и есть государственный медиахолдинг. Может, за это придется заплатить какие-то определенные средства. Мне кажется, что регоператор, как никто другой, заинтересован в том, чтобы эта достоверная информация из официальных источников как можно быстрее дошла до населения, потому что региональному оператору как раз и работать с населением по вывозу ТКО.

Радиослушатель: Здравствуйте. Скажите, у господина Мнацаканяна, наверное, есть все списки инвалидов, которым положены льготы?

Максим Костиков: Льготы вы имеете в виду..

Александр Котов: Конечно, есть в управлении соцзащиты.

Радиослушатель: А почему он собирается все это провернуть только до сентября? Некоторым малоимущим это 400 рублей где-то до сентября. И что, бабушки должны страдать?

Александр Котов: Спасибо. Как раз мы это тоже обсуждали. Сейчас сбор и вывоз ТКО из жилищной переведен в коммунальную услугу. Есть категории граждан, которые имеют льготы по оплате коммунальных услуг. Соответственно, точно так эта льгота должна распространяться и на сбор и вывоз ТКО. Этот вопрос как раз на прошедшем заседании мы задавали и руководителю комитета по строительству и коммунальному хозяйству, и отвечал на этот вопрос Армен Липаритович Мнацаканян - начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области. Такие расчеты подготовлены. На это потребуются определенные средства из бюджета. Мы уже обсуждали это с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Соответствующий проект поступит в Псковское областное Собрание депутатов. Будет принято решение по корректировке нашего областного законодательства. Соответственно, эти льготы по сбору и вывозу ТКО будут предоставлены тем гражданам, кому это положено. Я надеюсь, что мы это сделаем очень быстро.

Радиослушатель: Добрый день. Меня зовут Наталья. Александр Алексеевич, хотелось бы задать такой вопрос немножко на другую тему. Как известно, на днях прошел митинг против строительства «Титан-Полимера». Хотелось бы узнать, будут ли депутаты контролировать строительство завода и почему областное Собрание депутатов вообще не реагирует на эту тему.

Максим Костиков: Спасибо. Я хочу заметить, что на митинге, насколько мне известно, были депутаты областного Собрания - как минимум нескольких фракций, в том числе и фракция «Единая Россия». Александр Алексеевич, будете ли контролировать строительство завода «Титан-Полимер»?

Александр Котов: Обязательно будем контролировать строительство, осуществление этого инвестиционного проекта от начала и до конца. Скорее всего, на начальном этапе недостаточным образом информировали жителей области о реализации этого проекта по строительству завода «Титан-Полимер». Сейчас эта ошибка исправляется. Все больше и больше поступает информации на этот счет. На мой взгляд, не это главное. Сейчас можно что угодно говорить, каких угодно экспертов приглашать и привозить. Наверное, они расскажут о том, что такое это за производство, какой класс опасности у него, с чем это связано, какие экологические выбросы будут. У нас есть установленные федеральным законодательством порядок начала и окончания строительства любых объектов. Особенно таких крупных, о которых заявил «Титан – Полимер». Должен быть проект, в котором будет указан объем производства, какая продукция, какое будет использовано оборудование, какие требования к сертификации этого оборудования, какие будут выбросы в окружающую среду, какие требования к экологической безопасности и т.д. Должен быть проект разработан, соответственно, проект должен пройти экологическую экспертизу. В данном случае, с учетом того, что это будет крупное производство, это будет государственная экологическая экспертиза, которая проводится на федеральном уровне. Контролирующие органы, которые отвечают непосредственно за это, должны высказать свою позицию

Максим Костиков: Это природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор...

Александр Котов: Это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, прокуратура, природоохранная в том числе. Это строители-специалисты, которые должны отвечать за контроль, за безопасность монтажа оборудования, его последующей эксплуатации и т.д. Там огромное количество контролирующих и надзорных инстанций. Только после этого будет дано разрешение на строительство в том случае, если будут отвечать всем установленным требованиям эти проекты. После того, когда строительство завершится, будет приемка в эксплуатацию. Точно так же все эти контролирующие органы должны будут посмотреть, каким образом там смонтировано оборудование, как оно установлено. Только после этого можно будет говорить о том, что этот завод заработает. Так вот Псковское областное Собрание депутатов, безусловно, будет это контролировать. Я хочу сказать, что особо тщательно мы будем к этому подходить, потому что это уже сейчас, на начальной стадии, вызвало общественный резонанс. Насколько мне известно, сейчас готовятся проектные предложения, должны будут пройти публичные слушания. Мы обязательно в них примем участие. Послушаем, чтобы нам именно специалисты, которые отвечают за этот контроль и надзор, дали свою оценку, насколько это на сегодняшний день безопасно, наносит ли вред окружающей среде, какие существуют требования по защите таких объектов. Только после этого будем делать определенные выводы.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич. Коль мы заговорили на тему строительства завода «Титан-Полимер», отдадим тему экологии экспертам, притом, как вы верно сказали, экспертам – не представителям компании, не каким-то заинтересованным лицам, либо общественникам, а сотрудникам федеральных контролирующих органов, которые должны поставить точку в этой дискуссии.

Александр Котов: ... которые профессионально подготовлены - я добавлю, и которые наделены полномочиями по контролю и надзору, которые несут ответственность вплоть до уголовной за свои решения. Это очень важно, подчеркнуть надо.

Максим Костиков: У меня в связи с этим другой вопрос. С экологией понятно, будем разбираться. А сейчас еще ставится под сомнение сама польза открытия этого предприятия. Что потенциальная угроза есть, а реальных ощутимых результатов от строительства комбината пока не очень видно, или там 10 лет без налогов, куча преференций. А что от этого региону-то?

Александр Котов: Во-первых, от налогов освобождаются не от всех. В частности налог на доходы физических лиц будет оплачиваться, безусловно. Это налоги во все социальные фонды, что для нас немаловажно. Рабочие места, о которых мы все любим говорить: давайте создавать рабочие места, нет у нас производства в Псковской области. А как их еще создавать? Только таким образом и создавать. А сейчас что получается? Мы вступили в переговоры с этим инвестором, «Титан-Полимер» конкретно. Еще раз повторю: наверное, большая ошибка заключается в том, что надлежащим образом не проинформировали о намерениях: что это за производство и т.д. Тем не менее, что сейчас происходит? Резко выступили против: не дадим, нельзя, не должно быть этого производства здесь. Но потенциальные инвесторы следят за развитием ситуации. Давайте себе представим, что еще несколько других инвесторов захотели построить свое производство в «Моглино» или в Псковской области. Они же мониторят ситуацию. Сейчас же в интернет зашел - все видно, да? Видно, как реагируют жители Псковской области, какой инвестиционный климат, как жители области реагируют на потенциальных инвесторов. Не думаю, что у них прибавится желания, если они испытывают какие-то сомнения прийти сюда и размещать здесь производство. Я не за то, чтоб огульно все строить, ничего не контролировать, ни за чем не наблюдать. Еще раз хочу подчеркнуть свою мысль: нужно отталкиваться от того, чтобы заключение давали именно люди, которые уполномочены на это, которые профессионально подготовлены, самое главное, которые за это несут ответственность. Именно государственные органы власти. А мы сейчас пока пользуемся только заключениями экспертов, которые в том числе, может быть, заинтересованы в том, чтобы ситуацию сгладить.

Радиослушатель: Здравствуйте. Это Труфанов Сергей Дмитриевич. Я хотел такой вопрос вам задать насчет контроля. Вы говорите, что Собрание будет контролировать это. Нельзя ли конкретного человека назначить, чтобы все знали, кто именно контролирует? Ответственность этого человека была бы как-то определена.

Александр Котов: Спасибо за вопрос. Нельзя назвать конкретного человека, который будет нести за это ответственность, потому что Псковское областное Собрание депутатов – это коллегиальный орган, то есть все решения мы принимаем коллективно на основании голосования. Но дело даже не в этом. У нас нет таких контрольных полномочий, чтобы мы могли остановить это строительство. Мы можем только высказать свою позицию по этому поводу, в том числе и коллективную. Ответственность за контроль и надзор при строительстве любых объектов несут специальные уполномоченные органы. Если это региональные полномочия, значит, региональные органы уполномочены контрольные, если федеральные, как конкретный пример с «Титаном-Полимером», это федеральные уполномоченные органы. В том случае если эти контролирующие надзорные органы увидят нарушения действующего законодательства, то с их стороны должны быть приняты меры вплоть до приостановки строительства или даже на стадии выдачи разрешения на строительство. Разрешение не будет выдано, если проект не будет соответствовать требованиям законодательства.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, кстати, еще по поводу контроля. На позапрошлой сессии депутаты рассматривали острый вопрос, связанный с «Псковпассажиравтотрансом», слушали на тот момент еще председателя комитета по транспорту. Масса была к нему вопросов. Он выглядел, скажем так, неуверенно в этой ситуации, как и господин Грахов на последней сессии. Много было претензий. Но вот прошло время. Вы рассмотрели, вы поспрашивали. Насколько я понимаю, все, что в «Псковпассажиравтотрансе» происходило, происходит и дальше. Вчера я прочитал на ПЛН, что федеральная антимонопольная служба признала договор между «Псковпассажиавтотрансом» и «Стартрансом» относительно этих автобусов незаконным. Господина Киянца они оштрафовали. Получается, что депутаты поговорили, повозмущались, позадавали вопросы. Результат-то где? Можно предположить, что так будет и с регоператором по ТКО. Вы заслушали на сессии, позадавали острые вопросы. Депутаты молодцы, все это оценили. Четко, конкретно подготовлено. Разобрали все до мелочей. Есть ли шанс, что вы будете услышаны, будут сделаны какие-то поправки в работе, губернатор пистонов навставляет после сессии?

Александр Котов: Не сомневаюсь, что мы будем услышаны. Мы уже услышаны. Губернатор со своей стороны, выражаясь вашими словами, пистонов уже навставлял. В части «Псковпассажиравтотранса» есть договоренность с московскими специалистами, которые профессионально занимаются организацией пассажирских перевозок. Они должны нам помочь разобраться в том, каким образом правильно, рационально и с учетом имеющихся возможностей организовать пассажирские перевозки на территории области, по городу Пскову, городу Великие Луки и в районах. Очень надеюсь, что эта работа будет проведена достаточно оперативно. Соответствующие рекомендации будут даны. Задача органов исполнительной власти области - рассмотреть эти рекомендации со стороны специалистов и применив к нашим региональным условиям эти рекомендации реализовать. Это первое. Второе. У нас всегда есть возможность вернуться к рассмотрению этого вопроса еще раз. Я думаю, что ни один орган исполнительной власти области не хочет оказаться на трибуне Псковского областного Собрания депутатов, а тем более с нерешенными вопросами. Когда в рамках контрольных полномочий мы начнем спрашивать, каким образом были выполнены рекомендации Псковского областного Собрания. Точно так же это касается и «Титан-Полимера», о котором мы говорили. Мы же не будем на этот объект приходить с пломбами, с печатями, останавливать строительство. Но мы будем следить за тем, чтобы весь процесс от начала и до окончания строительства в соответствии с теми требованиями, которые существуют. Чтобы были разрешения контрольных и надзорных органов. Я уже в третий раз это повторяю. Чтобы были выполнены со стороны инвестора требования, которые предъявляются к такого рода объектам. И чтобы мы были уверены в том, что после после запуска в эксплуатацию этот объект будет безопасен.

Радиослушатель: Здравствуйте. Это говорит пенсионерка и ветеран труда Валентина Ивановна. А если вот мы будем уезжать на 6 месяцев в деревню, как будет сбор мусора осуществляться? Мы должны будем платить за отсутствие нас?

Александр Котов: Валентина Ивановна, справедливо, наверное, было бы сделать так. Вы должны по месту вашей постоянной регистрации соответствующее заявление оставить. Не знаю, в данном случае, видимо, в управляющую компанию. О том, что вы на протяжении 6 месяцев проживать в городе не будете. Будете находиться временно в деревне. Соответственно здесь платежи вам не должны начисляться. В то же время по месту вашего временного проживания в деревне вы должны точно такое же сделать заявление о том, что вы будете проживать там и соответственно платежи за вывоз мусора вам должны приходить туда. Потому что за время проживания, естественно, у вас будут накапливаться ТКО. Вот так было бы правильно.

Радиослушатель: Здравствуйте, господин Котов, который, видимо, не собирается жить в городе Пскове... Как можно построить «Титан», когда изначально химический завод – это вред. Эти слушания… Сколько уже слушаний прошло! Это все рекомендательный характер. Нам вообще не нужен этот химический комбинат.

Максим Костиков: Спасибо. Достаточно распространенная точка зрения. Люди не хотят. По звонкам я могу сказать, у нас каждый день звонки на эту тему. Эту тему обсуждают не только в нашей студии. Вообще в городе люди напуганы этой ситуацией. Люди не хотят слушать аргументов. Более того, они убеждены, что все аргументы, которые сегодня звучат, и от экспертов, которых в Псков привез «Титан-Полимер», был сегодня в нашей студии. Они воспринимают это уже как какие-то уловки, ухищрения, способы прикрытия этого решения.

Александр Котов: Я немножко с другого начну. Во-первых, господин Котов родился в Псковской области в поселке Струги Красные. До настоящего времени я в Псковской области проживаю, в данный момент в городе Пскове. Я никуда не собираюсь уезжать. Дети мои тоже здесь живут, внуки мои тоже здесь живут и тоже никуда не собираются уезжать. Это так, чтобы было понятно, в том числе и моя роль как председателя областного Собрания, как жителя города Пскова в этом процессе, связанном с «Титан-Полимер». Следующий момент. Я не приемлю бытовых разговоров на эту тему. Все плохо, любое химическое производство – это плохо. Мы хотим выйти замуж за принца, но принц нас не берет замуж, и мы так и остаемся старой девой. И останемся с таким подходом надолго. Если мы хотим рабочие места, если мы хотим развивать экономику, значит, мы должны думать о том, чтобы здесь было производство. Теперь по поводу строительства химического завода. Я такого не говорил, что все равно химический завод будет построен. Я думаю, что не надо раньше времени паниковать. Еще раз. Я уже говорил в сегодняшней программе, еще раз повторю. У нас есть специальные контролирующие и надзорные органы, которые наделены полномочиями по контролю и надзору и несут за это ответственность. Я бы хотел при принятии решения опираться на заключение этих специально уполномоченных контролирующих и надзорных органов.

Максим Костиков: Федеральных.

Александр Котов: Федеральных, совершенно верно. Только им я поверю. После того, когда мы получим все соответствующие заключения, после того, как мы узнаем, что это будет за завод, какого объема производства, какую продукцию конкретно он будет производить, какие будет использовать составляющие для производства этой продукции. Только после этого можно будет сделать какие-то точные, правильные, основанные на объективной реальности, выводы. Все остальное – это просто разговоры в быту. Очень неправильная позиция, когда изначально мы заявляем, ничего нам не надо, никаких химических заводов не надо. Это неправильно. Можно ведь привести примеры. У нас в Пскове достаточно предприятий с опасным производством. Взять, например, хладокомбинат. Там используется аммиак. В случае утечки аммиака мы знаем, что бывает. Взять, например, кабельный завод. Я по соседству живу с кабельным заводом. Запахи там, особенно ветер когда в сторону жилого комплекса, достаточно ощутимые. Возьмем свинокомплекс, о котором столько копий сломали, но там огромное количество рабочих мест организовано. Там производится мясная продукция достаточно хорошего качества, которая реализуется по всей России. Тоже вредное производство, кстати, потому что там есть свиной навоз, который при неправильной организации производства в том числе может загрязнять окружающую среду. Но все же делается человеческими руками. Если существуют вот такие требования, их нужно строго неукоснительно выполнять. Для того, чтобы их строго и неукоснительно выполняли, существуют контролирующие и надзорные органы. Если все будут ответственно относиться к своему делу, ничего не произойдет. Все будет нормально.

Радиослушатель: Здравствуйте. Александро Алексеевич, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если, как вы сейчас сказали, не нужно рубить с плеча и не нужна бытовуха, нужно мнение специалистов по важным вопросам. Кто эти специалисты по вопросу запрета псковичам и жителям Великих Лук выбирать самому мэра, кто решает это? Потому что уже неоднократно различные депутаты, в том числе от партии власти, высказывались, что это не нужно. Может быть, по опросам общественного мнения ситуация другая, большинство жителей городов хотят выбирать главу города Пскова и Великих Лук.

Максим Костиков: Спасибо. Вопрос достаточно часто повторяющийся. Буквально на прошлой неделе в этой студии был глава города Иван Цецерский, которому на днях попало от губернатора за качество ремонта и уборки улиц. Он тоже в конце своего интервью поднимал вопрос, если вы спрашиваете с меня, тогда, может быть, нам отказаться от двуглавой модели. Уже пора. Давайте введем единоначалие, давайте тогда спрашивать с тех, кто эту работу делает. Скажем так, снова актуализировалась эта тема. И вот наш радиослушатель интересуется.

Александр Котов: Мне часто в этой студии задают такой вопрос. Вообще-то это регулируется областным законодательством. В соответствии с законом области устанавливается способ выбора органов местного самоуправления, в данном случае в городе Пскове и городе Великие Луки. По поводу того, что все граждане желают, чтобы у нас мэр города избирался на прямых муниципальных выборах и было единоначалие. Я бы такого не сказал, потому что мы не знаем, как думает большинство граждан по способу выбора органов местного самоуправления. Такой референдум никто не проводил. По ощущениям, кто-то высказывается за, кто-то против, у каждого разная позиция. Я хочу сказать свою точку зрения. У каждого способа выбора главы местного самоуправления есть свои плюсы и свои минусы. Если кто-то считает, что стоит только избрать мэра города на муниципальных выборах, восстановится единоначалие и все у нас будет прекрасно. Я вам хочу на это сказать. Ничего подобного. У нас много примеров, когда получив мандат доверия на выборах, мэр города становится таким удельным князьком. Поскольку его избирают на 5 лет, законодательство у нас такое, что еще попробуй-ка отзови, а в принципе, если по большому счету просто нереально. Эти 5 лет он себя так и ведет, как удельный князек. По закону он вроде как подотчетен депутатам. Но на самом деле все это происходит с точностью до наоборот. Никакого там отчета там в помине нет. Поэтому не надо идеализировать ту или иную систему выборов органов местного самоуправления и мэра в частности.

Максим Костиков: Хорошо, тогда уточню вопрос. Не кажется ли вам, что назрел момент вернуться к этой дискуссии, к какому-то его обсуждению. Тем более есть примеры по России, как в оду сторону, так и в другую. Понятно, что позиция исполнительной власти четко определена, никто не хочет менять. Но время идет, ситуации меняются. При одном сити менеджере и главе города у нас была одна конструкция, сегодня другая совершенно конструкция. Мы вот видим фактически разгорающийся конфликт в информационном пространстве по этому поводу. Может быть, все-таки стоит как-то реагировать?

Александр Котов: Да, наверное, без внимания эту ситуацию оставлять нельзя. Мы обязательно поговорим на эту тему. Вернемся к обсуждению этого вопроса. Мне кажется, что здесь все-таки решающую роль должна сыграть позиция депутатов местного самоуправления, чтобы они тоже высказались по этому поводу. Нам, конечно, небезразлично, я имею в виду органам власти, исполнительной и законодательной, каким образом все-таки будет организована работа органов местного самоуправления, в частности глав муниципальных образований. Еще раз повторю свою позицию. Я сегодня не уверен, что нужно однозначно переходить к модели выборов мэра и к так называемому единоначалию, о котором мы говорим, потому что и та, и другая модель имеет и плюсы, и минусы.

Радиослушатель: Здравствуйте. Господин Котов, чтобы вас не воспринимали, как закулисного игрока, вы можете через печать осветить эти вопросы по поводу завода «Титан» - какое производство, какая продукция, в каком объеме, какие ингредиенты, что получается, что на вредные выбросы идет, что требуется, сколько воды, какие очистные. И состав комиссии, которая все это дело и подписывает. Когда это в газете будет, когда народ будет видеть, что с ним делятся этой информацией, не будет никаких к вам претензий. А если будет претензия, то можно будет ткнуть конкретно в какую-то точку и сказать: а вот здесь нам не нравится.

Александр Котов: Да, обязательно. Очень хороший вопрос вы задаете, вернее, даже предложение. Полностью разделяю вашу позицию. Именно так и надо поступать. Не должно быть никакой закрытой информации. Наоборот, можно рассказывать все так, как есть на самом деле. Использовать для этого все возможности. У нас есть региональное телевидение, у нас есть СМИ. Я вас уверяю, что соответствующая информация будет размещена. Будет рассказано о том, что это за проект, какая продукция предполагается, какие требования существуют, какой класс опасности. Это все должны сказать специалисты. И обязательно нужно опубликовать результаты экологической экспертизы, которую должен пройти проект. Подчеркиваю, федеральной экологической экспертизы.

Радиослушатель: Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Два вопроса у меня. Во-первых, о норме мусора, который нам предлагают оплачивать. По-моему, 120 кг в месяц с человека. Мне кажется, что это баснословные цифры… Вы, наверное, помните, что нас можно было затопить целый дом этой водой, которой нам предлагали оплатить. И второй вопрос: когда мы бываем на даче, у нас там заказываются емкости для мусора, оплачивается это все обществом с наших взносов, и мусор вывозится. Скажите, пожалуйста, почему мы в этот момент должны оплачивать эту норму за вывоз мусора в квартире, если мы весну, лето и осень практически не живем там?

Максим Костиков: Понятно. Уже был частично этот вопрос.

Александр Котов: По поводу норматива накопления ТКО, я хочу сказать, что он у нас примерно такой же, как и в среднем в других регионах РФ. Тут есть какие-то научные расчеты, какая-то практика подтвержденная. Не думаю, что там какие-то завышенные нормативы у нас. Хотя на это можно посмотреть внимательно. Вообще-то у нас тариф как раз основан на нормативе накопления ТКО. 95 рублей – это максимальный тариф, который в городе в Пскове с человека в месяц. Я считаю, что это вполне приемлемая цена. Мы же должны понимать, что нужно эти ТКО собрать, надлежащим образом отсортировать, как требует того законодательство. Все, что не подлежит переработке, увезти на полигон. Это же средства, затраты. Норматив не баснословный такой, как вы говорите. В принципе можно к этому вернуться и с точки зрения практической посмотреть, как на самом деле.

Максим Костиков: Спасибо. Просто был уже ответ на вопрос относительно летнего периода.

Александр Котов: Относительно летнего периода я считаю, что надо именно таким образом, то есть зафиксировать свое отсутствие в управляющей компании и соответственно временно зарегистрироваться и подать соответствующее заявление на временное проживание, чтобы заключить договор на вывоз ТКО на летний период там, где вы будете проживать.

Радиослушатель: Здравствуйте. Хотел спросить по поводу тарифа. Почему тариф за кубометр вырос? Хотя предпосылок никаких не было, что надо повышать стоимость вывоза куба мусора.

Александр Котов: Вырос тариф за кубометр именно потому, что с 1 января 2019 года ТКО должны вывозиться с территории всей области. А до этого они только вывозились в районных центрах и в городах Псков и Великие Луки. У нас сельские населенные пункты этой услугой не были охвачены в принципе.

Максим Костиков: Складывали мусор за околицы.

Александр Котов: Не знаю, каким образом там это было, в том числе, наверное, и за околицу. Учитываются транспортные расходы. Кстати, в структуре тарифа основную долю составляет именно транспортировка ТКО. Поэтому, видимо, это обусловлено, прежде всего этим. Тариф у нас утверждал тарифный комитет. Естественно, они внимательно посмотрели все затраты, которые были предъявлены для расчета тарифа, оттолкнулись от норматива, о котором мы сейчас только что говорили и вот установили такой тариф. Если посмотреть в сравнении, то у нас в регионе примерно такой же тариф, как в среднем по другим регионам РФ. Мы тут не выбиваемся из колеи. Все в пределах средних параметров.

Максим Костиков: Александр Козловский был в нашей студии, говорил, что он ездил по регионам СЗФО и вообще отмечал, что у нас далеко не самый высокий тариф, что в некоторых регионах он значительно выше, чем в Псковской области. И что здесь достаточно льготный режим. Когда обсуждался этот момент, как определялась эта ставка?

Александр Котов: Мы же следим, что происходит в соседних регионах. Естественно, эту ситуацию мониторили. Тарифный комитет этим занимался. У нас, правда, не самый высокий тариф среди регионов северо-запада, да и всей России. Еще раз повторю, эта приемлемая оплата за ту услугу, которую будут нам оказывать. При этом категории льготных граждан у нас тоже будут учтены. Тем, кто имеет право на оплату коммунальных услуг по льготной цене, в том числе будет учтена и коммунальная услуга по вывозу ТКО. Мы в ближайшее время в Псковском областном Собрании такой закон будем рассматривать и его принимать.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич. Сегодня мы, благодаря нашим радиослушателям, смогли обсудить только две актуальных темы. Это строительство «Титан-Полимера» в «Моглино», и мусорную реформу. Но, действительно, темы эти актуальны. Вы видите, сколько звонков. К сожалению, наше время истекло. Не успел я с вами поговорить о планах Псковского областного Собрания депутатов. Значит, будем их обсуждать по мере их реализации. Спасибо, что пришли к нам, как всегда, самоотверженно ответили на все вопросы, которые летят в сторону Дома Советов - при этом не только в законодательный корпус, но и в исполнительную власть. Приходите к нам еще.

Александр Котов: Спасибо большое. Спасибо, уважаемые радиослушатели. С удовольствием принимаю участие в таких передачах.

Максим Костиков: Спасибо.