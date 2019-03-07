Общество

Областной комитет по образованию и профсоюзная организация работников образования договорились о дальнейшем сотрудничестве

Псковский областной государственный комитет по образованию и профсоюзная организация работников образования договорились о продолжении сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Региональное отраслевое соглашение на 2019 - 2021 годы заключено между региональным комитетом по образованию и Псковской областной организацией профсоюзов работников народного образования и науки РФ. Подписи под документом поставили председатель комитета Александр Седунов и председатель профсоюзной организации Наталья Горбачева.

В церемонии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие представители всех муниципальных образований: руководители органов власти района, специалисты местных профорганизаций.

«Соглашение в очередной раз подчеркивает и подтверждает конструктивные взаимоотношения, которые складываются между Комитетом и профсоюзной организацией уже на протяжении долгих лет», - отметил председатель комитета Александр Седунов.

Соглашением регулируются различные аспекты социально-трудовых отношений в сфере образования. Так, например, документ закрепляет действия сторон по вопросам развития сферы образования, регулирования системы оплаты и нормирования труда, соблюдения трудового законодательства, предоставления социальных гарантий, льгот и компенсаций педагогическим работникам. Кроме того, соглашение направлено на содействие повышению квалификации, созданию условий для привлечения молодых педагогов, закрепления педагогических кадров в образовательных организациях.

Данное соглашение, заметил Александр Седунов, можно рассматривать как основу для заключения и работы по существующим коллективным договорам между коллективом и администрацией конкретного образовательного учреждения.