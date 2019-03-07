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Вы наполняете этот мир красотой и гармонией - глава города Великие Луки поздравил женщин с 8 марта

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил женщин с 8 марта.

«Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Вы наполняете этот мир красотой и гармонией, согреваете его душевным теплом, создаете атмосферу уюта в ваших домах.

Вас уважают как квалифицированных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, способных добиться серьезных трудовых успехов. Проявляя высокую ответственность и добросовестность в работе, вы остаетесь женственными, обаятельными и терпеливыми, ежедневно дарите своим близким любовь и доброту.

Ваш вклад в развитие и процветание Великих Лук огромен. Вы стоите на страже здоровья, заботитесь о сохранении нравственных ценностей, создаете комфортные условия для жизни великолучан, обучаете и воспитываете молодое поколение в духе патриотизма и преданности Отечеству. Наш город гордится великолучанками, удостоенными правительственных наград и почетных званий.

Особые слова признательности – представительницам старшего поколения – нашим ветеранам, отдавшим годы жизни восстановлению и развитию города Великие Луки, достойно воспитавшим детей и внуков.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья и хорошего настроения! Пусть в вашем доме всегда царят мир, благополучие и взаимопонимание!», - говорится в тексте поздравления.