Общество

Росреестр напоминает псковичам об электронных услугах ведомства

В целях повышения качества оказания госуслуг и противодействия коррупционным проявлениям Росреестр развивает «бесконтактные технологии», исключающие взаимодействие чиновника и заявителя. Под «бесконтактными технологиями» понимается в том числе оказание ведомством услуг в электронном виде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области в настоящее время на главной странице официального сайта Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства – регистрации прав, кадастрового учета, единой учетно-регистрационной процедуры (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и многое другое.

Заявление и документы на получение указанных услуг также можно подать и в «личном кабинете» правообладателя, который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно получить сведения из ЕГРН можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в «личном кабинете».

Кроме того, в «личном кабинете» правообладатель имеет возможность узнать информацию о своих объектах недвижимости (кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях прав), подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости. С помощью этого сервиса собственник может направить заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия, а также о продаже своей доли в праве собственности в случае, когда число сособственников более 20. В «личном кабинете» доступен сервис «Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

Также сайт Росреестра предоставляет возможность получения сведений о ходе оказания услуги (сервис «Проверка статуса запроса (заявления) online»), проверки корректности электронной подписи, просмотра и распечатки в удобном виде сведений из ЕГРН.